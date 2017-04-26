Агент Витиньо: мяч и 2 голевые передачи за тайм? Он может еще лучше, я это знаю

Агент Мигел Гойс, представляющий интересы форварда ЦСКА Витиньо, оценил игру своего клиента в первом тайме домашнего матча 25-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Витиньо забил гол и отдал две результативные передачи.
«Мяч и две голевые передачи за тайм? Витиньо всегда стремиться атаковать и использовать каждый момент. Это и есть его игра. Он может еще лучше, я это знаю. Сейчас он и его семья полностью адаптировались в Москве. Отъезд в Бразилию помог ему повзрослеть», — сказал агент Витиньо в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив». Счёт — 3:0 в пользу ЦСКА.