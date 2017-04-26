Скрипченко: матч с тульским «Арсеналом» шёл до первого забитого гола

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал гостевое поражение от тульского «Арсенала» (0:2) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Сегодня, к сожалению, не хватило эмоций. Обе команды играли через два дня на третий. Тем не менее в первые минуты игры у нас было три потенциально опасных момента, реализация которых могла бы принести нам успех в виде забитого мяча. Затем отдали инициативу сопернику, который отодвинул игру от своих ворот. Во втором тайме в атаке ничего не получилось даже после замен и перестроений. Не удалось исправить ситуацию.
Можно ли сказать, что сегодня игра шла до гола? Конечно, когда цена результата очень высокая, игра идёт до гола, а затем команда с преимуществом уже может играть с позиции силы. Наша следующая игра с «Оренбургом» будет за шесть очков», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».