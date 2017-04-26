Кузьмин: мне ещё не хватает игрового ритма, но в основном нормально, выдержал

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин, впервые вышедший на поле после длительного восстановления от травмы, прокомментировал домашнее поражение от «Терека» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Не может команда победить. Не хватает борьбы, не хватает движения, много проблем, все мы прекрасно это понимаем, пытаемся исправить ситуацию. И в команде, и с тренером нормальные отношения, хороший коллектив. Это игровые проблемы. Выход один: нужно работать, не вешать голову, делать выводы. Каждому посмотреть, прежде всего, на себя. От этого уже отталкиваться.
Я давно не играл: 11 месяцев – это не 10 дней. В первые минуты было тяжеловато, но в основном нормально, выдержал. Понятно, что ещё не хватает игрового ритма, большой перерыв сказывается", — цитирует Кузьмина сайт «Рубина».