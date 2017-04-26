Рыжиков: зарождение нового «Рубина» похоже на роды — очень больно

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал домашнее поражение от «Терека» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Что происходит с командой с зимы? Не знаю, у меня нет объяснения этому. Как снежным ком, накатывается, с каждым матчем всё хуже и хуже. Много травм, нет моментов у чужих ворот, пропускаем. Нужно разбираться, ответа на ваш вопрос у меня нет.
Что касается разговора внутри команды о том, что выкладываться нужно не только на 100%, но и больше, то мы разговариваем уже два месяца, это не помогает. Дело нужно делать, а получается, мы своё дело делаем плохо. И не в болельщиках дело, не в клубе, а именно в команде. Сегодня зрители пришли, поле было в очень хорошем состоянии, но за футбол, который мы показали, очень стыдно. Такая игра во всех линиях не красит «Рубин».
Не часто бывает так, когда вратарь вынужден прибегать к чужим воротам и руководить игроками атаки? Сегодня подсказать можно было. Но, я думаю, в этом году бегал в чужую штрафную больше, чем за всю жизнь. Это тоже нехорошо.
На тренировках вроде и стараемся. Не знаю, безнадега какая-то, а как её пережить… Последние два года в жизни очень тяжёлые. Нам нужно это пройти, зарождение нового «Рубина» так тяжело идёт, можно сказать, роды. Очень больно, и не только игрокам, но и болельщикам, руководству, республике. Ничего не остаётся, кроме как всем нам сплотиться», — цитирует Рыжикова пресс-служба «Рубина».