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«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Челси» до 4 очков

26 апреля 2017, среда. 23:54. Футбол

В перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на 78-й минуте после результативной передачи Гарри Кейна записал на свой счёт Кристиан Эриксен.

«Тоттенхэм», который располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрал 74 очка и сократил отставание от лидирующего «Челси» до четырёх баллов. «Кристал Пэлас» (38) находится на 12-й строчке.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
26 апреля 2017, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 – Эриксен – 78
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кристал Пэлас Тоттенхэм Хотспур Челси
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