«Тоттенхэм» обыграл «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Челси» до 4 очков

В перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» принимал на своём поле «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на 78-й минуте после результативной передачи Гарри Кейна записал на свой счёт Кристиан Эриксен.
«Тоттенхэм», который располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрал 74 очка и сократил отставание от лидирующего «Челси» до четырёх баллов. «Кристал Пэлас» (38) находится на 12-й строчке.