Это'О рассказал, как настраивал «Интер» на финал Лиги чемпионов с «Баварией»

Экс-форвард «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самуэль Это'О рассказал о том, как настраивал нерадзурри на финальный матч Лиги чемпионов-2009/10 с «Баварией». Итальянский клуб победил со счётом 2:0, дубль оформил Диего Милито.
«Моуриньо сделал то, на что мало кто мог решиться. Он позволил своим помощникам дать установку на игру, а затем сказал: «Теперь Самуэль расскажет нам, как мы сегодня победим». Я очень благодарен ему за это.
Вы победите в финале, если будете выходить на поле для того, чтобы выиграть, а не для того, чтобы просто играть. Каждый из нас думал о том, сколько сил мы отдали, чтобы пройти этот путь, выиграть у «Челси» и «Барселоны», попасть в финал ЛЧ, где «Интера» не было уже 40 лет.
Я сказал, что сыграл много финалов, но этот для меня особенный. Мы должны были сделать что-то для «Интера» и болельщиков, которые заслужили это. Я сказал: «Либо мы выиграем Лигу чемпионов, либо умрем. Мы должны умереть на этом поле, но привезти домой кубок». К счастью, все прошло хорошо», — сказал Это'О в эфире шоу «E poi c'è Cattelan» на Sky Italiа.