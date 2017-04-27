«Тоттенхэм» побил собственный рекорд по числу очков за сезон АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» победил в выездном перенесённом матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» со счётом 1:0. Благодаря этой победе «шпоры» набрали 74 очко в турнирной таблице, приблизившись к лидирующему «Челси» (78).
Таким образом, «Тоттенхэм» побил собственный рекорд по количеству очков за сезон в Премьер-лиги (начиная с сезона-1992/93). Предыдущий лучший результат клуба был установлен в сезоне-2012/13, по итогам которого «Тоттенхэм» с 72 очками финишировал на пятом месте. При этом в нынешнем сезоне у команды Маурисио Почеттино остаётся ещё пять матчей, чтобы набрать большее количество очков.