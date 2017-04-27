Ульрайх: сезон сложился для «Баварии» неоптимально

Голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх прокомментировал итоги полуфинала Кубка Германии, в котором его команда уступила дортмундской «Боруссии» со счётом 3:2.
«Мы не использовали свои стопроцентные моменты и позволили Дортмунду вернуться в игру. Это очень обидно. Сезон сложился для нас неоптимально, поскольку мы вылетели из двух турниров. Мы должны мобилизовать все свои силы и как можно быстрее оформить чемпионство», — приводит слова Ульрайха официальный сайт ФК «Бавария».
Ранее команда Карло Анчелотти покинула розыгрыш Лиги чемпионов, в четвертьфинале потерпев поражение от мадридского «Реала».