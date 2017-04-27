Кассано: Погба и Балотелли переоценённые футболисты, им просто повезло с агентом

Итальянский нападающий Антонио Кассано ответил на вопрос о том, кого из футболистов считает переоценённым. В его список попали полузащитники Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Хамес Родригес («Реал»), а также нападающий «Ниццы» Марио Балотелли.
«Стоит ли Погба € 120 млн? Для меня нет. Родригес — € 80 млн? Нет, но если он стоит столько, то какой должна была быть цена на Иньесту, когда он был в его возрасте?
Что касается Балотелли, я желаю Марио всего лучшего. Он хорошо проявил себя в чемпионате Франции, но они с Погба переоценённые футболисты. Им повезло, что у них есть такой агент, как Мино Райола. Те условия, которые сегодня есть у обоих, были бы невозможны без Райолы», — цитирует Кассано La Gazzetta dello Sport.