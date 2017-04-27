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С. Ребров: говорят, на Украине футбол умирает, а в Николаеве был полный стадион

27 апреля 2017, четверг. 11:01. Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал итоги матча с «Николаевым» в полуфинале Кубка Украины, который завершился победой динамовцев со счётом 4:0. В финале «Динамо» сыграет с «Шахтёром». Матч состоится в Харькове 17 мая.

«Говорят, что на Украине футбол умирает, что на Украине футбола нет, а я увидел полный стадион, плюс людей, которые сидели за стадионом и смотрели игру.

Думаю, сейчас надо возрождать футбол. По игре в Николаеве и по игре в Ахтырке я видел желание болельщиков не только увидеть «Динамо», но и поддержать свою команду. Несмотря на счёт, болельщики старались помочь сыграть против «Динамо».

«Николаев» сыграл достойно и вышел в полуфинал Кубка Украины, команда это заслужила. Хорошая, организованная команда, и я пожелаю только удачи ей в первой лиге», – цитирует Реброва UA-Футбол.

Источник: UA-Футбол Сообщить об ошибке
Теги
Динамо Киев Сергей Ребров
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27 апреля 2017, четверг
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