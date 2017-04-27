Верратти: «Монако» проявил неуважение, выйдя вторым составом в полуфинале Кубка

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти раскритиковал «Монако» за решение сыграть в полуфинале Кубка Франции вторым составом. Накануне монегаски уступили парижанам (0:5).
«Я считаю, что решение «Монако» сыграть вторым составом является проявлением неуважения к столь важному турниру. Великий клуб не имеет права так поступать. Но это их проблема, наша задача состояла в том, чтобы выйти в финал, и мы сделали это», — цитирует Верратти Goal.
В финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Анже», а «Монако» через семь дней предстоит играть в полуфинале Лиги чемпионов с «Ювентусом».