Канчельскис: «МЮ» должен удержать де Хеа и выполнить все его условия

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что манкунианцы не должны продавать вратаря Давида де Хеа, интерес к которому проявляет «Реал».
«Для меня номером один в «МЮ» был Питер Шмейхель, де Хеа на втором месте. После того как Шмейхель завершил карьеру, Давид является лучшим вратарём в истории «Манчестер Юнайтед».
Если де Хеа уйдёт, у команды будут большие проблемы. Он отличный вратарь и играет огромную роль в оборонительных действиях команды.
Стоит ли выполнить все его условия? О, да, да. Он вратарь номер один в мире, «МЮ» должен удержать его», — сказал Канчельскис в интервью talksSPORT.
Контракт Давида де Хеа с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2019 года, с возможностью продления ещё на год.