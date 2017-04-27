Линекер высмеял симуляцию Алексиса в матче «Арсенала» с «Лестером»

Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер высмеял симуляцию нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса во время матча с «Лестер Сити» (1:0) в 28-м туре чемпионата Англии.
В конце встречи защитник «лис» Кристиан Фукс, вбрасывая мяч из аута, попал Санчесу в плечо, и чилийский футболист картинно упал на газон.
«Мои мысли с Алексисом Санчесом. Желаю ему скорейшего выздоровления», — написал Линекер в своём «твиттере», комментируя симуляцию футболиста «Арсенала».
Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».