«ПСЖ» наказали двумя домашними матчами без зрителей условно

«ПСЖ» наказан двумя матчами без зрителей условно за беспорядки на трибунах во время финального поединка Кубка лиги с «Монако» (4:1), сообщает L'Equipe.
Встреча состоялась 1 апреля на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Во время поединка фанаты парижан вырвали ряд кресел, и президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс призывал за это жёстко наказать «ПСЖ». Тем не менее дисциплинарный комитет принял взвешенное решение, ограничившись лишь условным закрытием трибун домашнего стадиона столичного клуба. Кроме того, парижане заплатят штраф в размере € 100 тыс.