«Галатасарай» хочет взять в аренду экс-полузащитника «Спартака» Ромуло

Турецкий «Галатасарай» заинтересовался бывшим полузащитником «Спартака» Ромуло, сообщает Takvim.
Клуб готов предложить бразильскому «Фламенго», за который выступает футболист, арендное соглашение на € 1,2 млн с правом последующего выкупа игрока за € 8 млн.
«Спартак» и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор в январе 2017 года по обоюдному соглашению. В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012-го в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». В основном составе красно-белых бразильский хавбек провёл 69 матчей и отличился четыре раза.