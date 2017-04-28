Фанат «Бенфики», задавивший итальянского болельщика «Спортинга», сдался полиции

Виновный в гибели итальянского болельщика «Спортинга» сдался полиции Лиссабона, сообщает Publico. Владелец машины, совершивший наезд на Марка Фичини, явился в отдел полиции со своим адвокатом, признав свою вину.
41-летний Марко Фичини оказался в центре разборок между болельщиками накануне матча чемпионата Португалии «Спортинг» — «Бенфика» (1:1), и фанат гостевой команды задавил его автомобилем. После этого болельщики скрылись с места происшествия. Полиция пока не назвала инцидент умышленным убийством.