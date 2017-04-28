Стрепетов: если «Зенит» снова пролетит мимо ЛЧ, это будет настоящей трагедией

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов, комментируя выездную победу над «Оренбургом» (1:0), высказал мнение, что наставник петербургской команды Мирча Луческу не смог до конца определиться с основным составом.
«Зенит» взял очень важные три очка, необходимые команде для продолжения борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Если второй год подряд клуб пролетит мимо самого престижного клубного турнира, это будет настоящей трагедией. Но игры, достойной соперничества с «Реалом», «Баварией» или «Ювентусом», команда Луческу и близко не показывает. Она смотрелась не лучше, чем «Оренбург», который борется за право сыграть в переходных матчах с «Енисеем» или «Факелом». Это не может не тревожить, особенно с учётом яркой победы ЦСКА над «Локомотивом». В Москве был футбол совершенно другого уровня, нежели в Оренбурге.
Я бы обратил внимание на другой момент. Зимой в контрольных матчах практически не играл Данни, а как здорово он выглядел в первых официальных играх! Свеженький, соскучившийся по футболу, не растерявший мастерства за время вынужденного простоя. Но сейчас создаётся впечатление, что он сдаёт. Это было ещё в матче со «Спартаком» заметно. У меня есть ощущение, что главный тренер «Зенита» не определился с составом, который способен был бороться за чемпионство. Он его не подготовил ни функционально, ни тактически, ни ментально", — цитирует Стрепетова «Спорт уик-энд».