«Арсенал» и «Валенсия» проявляют интерес к Бакке

Нападающий «Милана» Карлос Бакка может покинуть команду во время летнего трансферного окна. Tuttomercatoweb сообщает, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы «Арсенал» и «Валенсия».
В январе Бакка уже находился на грани ухода из «Милана». Тогда россонери были готовы продать игрока за € 30 млн в «Вест Хэм Юнайтед», но колумбиец не смог согласовать с «молотобойцами» условия личного контракта.
«Арсенал» также проявлял интерес к футболисту зимой и на финише сезона решил возродить свой интерес. Конкуренцию «канонирам» готова составить «Валенсия».
Контракт Карлоса Бакки с «Миланом» действует до июня 2020 года.