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В Турции сообщили, что Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

28 апреля 2017, пятница. 10:02. Футбол

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски, скорее всего, продолжит карьеру в Турции. Местные СМИ сообщают, что футболист дал предварительное согласие на переход в «Трабзонспор» после встречи, состоявшейся в Москве.

Fanatik пишет, что руководство турецкого клуба готово платить 30-летнему защитнику € 2,5 в год. Контракт Сердара Таски с красно-белыми действует до июня 2017 года.

Об интересе «Трабзонспора» к турецкому футболисту неоднократно сообщалось в предыдущие трансферные окна, однако до сделки дело так и не дошло. В начале марта Таски заявил, что легко может представить, что останется в «Спартаке» на долгое время.

Источник: Fanatik Сообщить об ошибке
Теги
Трабзонспор ФК Спартак Сердар Таски Трансферы
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