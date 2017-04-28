Бердыев: не веду переговоров с другими клубами, мои мысли связаны с «Ростовом»

Вице-президент-тренер «Ростова» Курбан Бердыев сообщил, что в настоящее время не ведёт никаких переговоров с другими командами и сфокусирован только на предстоящей игре с «Амкаром».
«Я не вёл и на данный момент не веду никаких переговоров с другими клубами. Все мои мысли сейчас связаны с «Ростовом» и предстоящей игрой с «Амкаром», которая состоится 30 апреля», — приводит слова Бердыева официальный сайт ростовской команды
«Ростов» после 25 туров занимает в турнирной таблице Российской футбольной Премьер-Лиги пятое место.