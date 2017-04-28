Бутенко — о Безбородове: количество нарушений должно соответствовать решениям

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал решения арбитра матча 25-го тура «Анжи» — «Томь» (3:3) Вячеслава Безбородова, который назначил в ворота томской команды три пенальти.
«Конечно, я смотрел матч «Анжи» — «Томь». Бурная дискуссия среди болельщиков вызвана количеством пенальти в этой встрече, но не их качеством. Если всё делается в рамках правил, то количество нарушений должно соответствовать решениям. Качество не должно влиять на количество и наоборот», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.