«Барселона» провела переговоры с агентом Верратти

Представители «Барселоны» встретились с Донато Ди Кампли, агентом полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Mundo Deportivo.
Встреча состоялась в Испании, куда Ди Кампли приезжал на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и туринским «Ювентусом» (0:0). Ди Кампли сообщили, что хотят приобрести его клиента. Агент в свою очередь отметил, что Верратти перейдёт только в «Барселону», если решит покинуть парижский клуб. Кроме того, Ди Кампли хотел понять, на что готов каталонский клуб для покупки Верратти.
В «Барселоне» знают, что «ПСЖ» расстаётся со своими звёздами весьма неохотно, однако надеятся на то, что им поможет большое желание футболиста играть за сине-гранатовых.
Действующее соглашение Верратти с «ПСЖ» в силе до лета 2018 года.