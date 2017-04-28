Б. Натхо: подойдём к дерби с боевым настроем, ЦСКА обязан победить «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от домашней победы над «Локомотивом» и рассказал, чего он ждёт от предстоящей встречи 26-го тура РФПЛ со «Спартаком», которая состоится 30 апреля.
«Особенный день для меня! Накануне родился третий сын, к тому же был день рождения моей мамы. Поэтому разгромная победа — подарок моей семье. После голов ребята «раскачивали младенца», поздравляя меня таким образом. Мне это было приятно. Я очень благодарен и рад, что у нас такой дружный коллектив.
Мы реализовали все предоставившиеся нам шансы. Это здорово, ведь в предыдущих матчах мы тоже создавали моменты, но мяч не шёл в ворота. Мы были более собранными. Хорошо, что мы не бросили играть, не давали «Локомотиву» возможности вернуться в игру. Не всегда получается забить, но удалось поразить ворота, что очень приятно.
Дерби стоит особняком, и неважно, как команды играли до него. Можно проиграть 10 матчей, но выиграть в дерби. Мы подойдём к дерби с боевым настроем и обязаны победить", — цитирует хавбека пресс-служба ЦСКА.