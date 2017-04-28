Гнабри: не забиваю себе голову мыслями о будущем

Полузащитник бременского «Вердера» Зерге Гнабри отметил, что полностью сконцентрирован на задачах своей нынешней команды. Футболист сказал это после информации о том, что в его услугах заинтересованы такие клубы, как мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Хоффенхайм».
«Я сосредотачиваюсь лишь на том, что есть в настоящем. Хочу усовершенствовать свои игровые качества и не забиваю себе голову мыслями о будущем. В «Вердере» чувствую себя отлично», — приводит слова Гнабри tz.
Гнабри перешёл в «Вердер» из «Арсенала» летом 2016 года за € 5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах Бундеслиги, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Контракт 21-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2020 года.