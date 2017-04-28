«Аталанта» – «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В пятницу, 28 апреля, в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри» состоится матч 34-го тура Серии А между «Аталантой» и «Ювентусом». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус».
Ранее команды встречались друг с другом 111 раз. 64 раза победу праздновали футболисты «Ювентуса», 36 раз матч завершился вничью, и 11 раз сильнее оказывались игроки «Аталанты». Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Ювентуса» со счётом 3:1.