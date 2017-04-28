Агент: за € 80 млн «Монако» продаст только одну ногу Мбаппе

Футбольный агент Федерико Пасторелло поделился мнением о трансферной стоимости нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Монегаски оценивают игрока в € 110 млн. Ранее сообщалось, что «Интер» готов выложить за 18-летнего игрока € 80 млн, а «ПСЖ» € 90 млн.
«Купить Мбаппе за € 80 млн? За эти деньги «Монако» может продать вам лишь одну ногу этого футболиста.
Килиан напоминает мне Анри, который здорово проявил себя в «Ювентусе» перед отъездом в «Арсенал». При этом у Мбаппе голевое чутьё Трезеге. Это огромный талант и прежде всего умный парень», — цитирует Пасторелло Tuttosport.