РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков

По информации «Чемпионата», с московского «Динамо» был снят запрет на регистрацию новичков. Перед сотрудниками и негосударственными фондами были погашены все задолженности, благодаря чему клуб снова может регистрировать новых футболистов.
Ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб обязан выплатить «Уфе» 500 тыс. евро за трансфер вратаря Сергея Нарубина.
Бело-голубые после 33 туров единолично лидируют в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, досрочно обеспечив себе выход по итогам нынешнего сезона в РФПЛ.