Инфантино: благодарю власти США за их неустанные усилия по искоренению коррупции

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением после того, как член комитета Международной федерации футбола по аудиту и президент футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай признал свою вину по обвинениям в коррупции.
«Я хотел бы поблагодарить власти США за их неустанные усилия по искоренению коррупции в футболе, что также является главным приоритетом нового руководства ФИФА. С марта 2016 года новое руководство ФИФА полностью поддерживает расследования американских властей и будет по-прежнему поддерживать.
Я рад ещё раз подтвердить, что ФИФА будет оказывать любую помощь, которая нужна США и любым другим органам по всему миру, так как ФИФА продолжает свои усилия по обеспечению честности, прозрачности и подотчётности в футболе», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.