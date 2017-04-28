В следующем сезоне чемпионата Украины будет плей-офф за выживание

Руководство украинской Премьер-лиги официально объявило об изменении формата чемпионата.
В следующем сезоне к существующему формату добавятся матчи плей-офф за выживание (команды, занявшие 10-е и 11-е места, сыграют против 3-й и 2-й команд Первой лиги соответственно). В ближайшее время формат и календарь чемпионата будут переданы на утверждение исполкому федерации футбола Украины.
Нынешний сезон чемпионата Украины проводится по формату, согласно которому 12 команд после двух кругов поделены на две шестёрки. Первая ведёт борьбу за чемпионство и выход в еврокубки, а вторая — за выживание в элите.