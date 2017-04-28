Защитник Ярослав Ракицкий продлил контракт с «Шахтёром». Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года. Предыдущий контракт заканчивался в июне 2018 года.
«Счастлив, что продолжаю защищать цвета родного клуба. Я горжусь, что играю в футболке «Шахтёра». Я раньше говорил и сейчас повторю: хочу завершить свою футбольную карьеру в „Шахтёре“, — цитирует 27-летнего футболиста сайт клуба.
Ракицкий – воспитанник академии «Шахтёра». За первую команду «горняков» он дебютировал в августе 2009 года. Всего в футболке дончан игрок сборной Украины провёл 272 официальных матча и забил 12 голов. Вместе с «Шахтёром» Ракицкий завоевал 14 трофеев.
Ракицкий продлил контракт с «Шахтёром» до 2022 года
Фото: официальный сайт «Шахтёра»