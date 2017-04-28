И. Попов: «Спартак» будет настраиваться на победу в дерби с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в 25-м туре РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча с ЦСКА (30 апреля) в 26-м туре.
«Конечно, сложно было, потому что до этого проиграли в Ростове. Все в раздевалке говорили, что нужны только три очка. Как на тактике сказались потери нескольких футболистов? Нам не хватало трёх-четырёх игроков, и это ощущалось. Но мы так же играли. У нас в команде 20 игроков, и каждый помогает по мере возможностей. Вы видите, что на поле все бились. До дерби с ЦСКА ещё есть время, и мы будем настраиваться на победу», — сказал Попов в эфире программы «8-16».