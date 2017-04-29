Виллаш-Боаш: выход «Шанхай СИПГ» в плей-офф азиатской ЛЧ — отличное достижение

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу над «Сеулом» (4:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК. Благодаря этому успеху команда экс-наставника «Зенита» досрочно пробилась в плей-офф турнира.
«Мы хотим занять первое место в группе, чтобы не проводить первую игру плей-офф дома. В мае у нас очень плотный график, так что нам хочется финишировать первыми. Игра получилась очень зрелищная. „Шанхай“ пропустил в начале встречи, но не стал паниковать и смог отыграться. Мы были очень хороши как индивидуально, так и командно. Каждый футболист выложился без остатка, и нам удалось выйти из тяжёлой группы. Это отличное достижение и награда за наши усилия», — приводит слова Виллаш-Боаша ESPN FC.
Один из голов в этом матче забил бывший нападающий «Зенита» Халк, которому ассистировал экс-игрок «Краснодара» Одил Ахмедов.
Таблицу Лиги чемпионов АФК можно посмотреть на «Чемпионате».