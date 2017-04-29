Венгер: у Санчеса другая ситуация, нежели у ван Перси в 2012 году

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, комментируя переговоры о продлении контракта с чилийцем Алексисом Санчесом, вспомнил ситуацию с уходом голландца Робина ван Перси в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году.
«Мы отпустили ван Перси в последний год его контракта, потому что ему было уже 29 лет. У Санчеса другая ситуация. Думаю, он продлит контракт и останется с нами. Даже если он не подпишет новое соглашение, постараюсь уговорить его остаться до конца контракта», — приводит слова Венгера The Sun.
Соглашение Санчеса с «Арсеналом» рассчитано до лета 2018 года.