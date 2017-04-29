«Челси» предложил «Наполи» € 43 млн за Кулибали

Лондонский «Челси» продолжает следить за выступлениями сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Как сообщает TMW, 25-летний футболист остаётся одной из главных трансферных целей синих. По данным источника, лондонский клуб предложил «Наполи» за Калиду € 43 млн.
Помимо «Челси», на Кулибали претендует «Эвертон».
Кулибали перешёл в «Наполи» из бельгийского «Генка» в 2014 году. В нынешнем сезоне сенегалец провёл 24 матча в чемпионате Италии и забил 1 гол. Также на его счету 8 матчей в Лиге чемпионов сезона-2016/17.