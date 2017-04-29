«Эспаньол» – «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В субботу, 29 апреля, в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» состоится матч 35-го тура Примеры между «Эспаньолом» и «Барселоной». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Барселона».
Ранее команды встречались друг с другом 169 раз. 99 раз победу праздновали футболисты «Барселоны», 36 раз матч завершился вничью, 34 раза сильнее оказывались игроки «Эспаньола».
Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года и завершилась победой «Барселоны» со счётом 4:1.