Иньеста не поможет «Барселоне» в матче с «Эспаньолом»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустит матч 35-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом» из-за травмы.
32-летний хавбек из-за повреждения не участвовал во вчерашней тренировке каталонской команды и не был включён в заявку на матч, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
В лазарете у «Барселоны» по-прежнему остаются Рафинья Алькантара, Алейкс Видаль и Жереми Матьё.
Матч «Эспаньол» — «Барселона» состоится на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в субботу, 29 апреля. Начало встречи — в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Барселона».