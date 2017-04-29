Игроки «Локомотива» вышли на матч с «Рубином» в футболках в поддержку Чорлуки

Футболисты «Локомотива» вышли на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги в футболках в поддержку своего капитана защитника Ведрана Чорлуки.
Все игроки московской команды появились на поле в специально заготовленных футболках с номером 14 и с фамилией Чорлуки. Хорватский защитник получил травму в домашнем матче 24-го тура с «Амкаром» (3:3), из-за которой больше не сможет помочь команде в играх текущего сезона.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Рубин». Начало встречи — в 16:30 мск.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» «Локомотива».