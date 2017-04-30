Лам: то, что «Бавария» стала чемпионом Германии, не разумеется само собой

Капитан «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (6:0) в 31-м туре немецкой Бундеслиги, после которой мюнхенская команда в пятый раз подряд стала чемпионом страны.
«В этом чемпионстве есть большая заслуга команды. То, что мы показали в Бундеслиге, и стали чемпионами за четыре тура до конца, это не само собой разумеется.
В первые минуты «Вольфсбург» оказывал давление, хорошо располагался в обороне и успешно действовал на контратаках. У них было несколько шансов забить. Мы, в свою очередь, забили в правильные моменты. Мы показали, что можем играть с удовольствием. Сопернику было тяжело", — цитирует Лама сайт «Баварии».