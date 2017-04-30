Мбаппе: матчами с «Барсой» «Юве» доказал, что у него есть всё для победы в ЛЧ

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от противостояния с «Ювентусом» в полуфинале Лиги чемпионов. Матчи между монегасками и туринцами состоятся 3 и 9 мая.
«Ювентус» – отличная команда, и своей победой над «Барселоной» они доказали, что у них есть всё для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.
Тем не менее я считаю, что у «Монако» тоже есть определённый уровень, и мы приложим все усилия, чтобы обыграть туринскую команду и пройти дальше», – приводит слова Мбаппе интернет-портал Goal.