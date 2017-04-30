Калитвинцев: «Кубань» — лидер по качеству игры и по составу, но не по очкам

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своей команды в выездном матче 34-го тура ФНЛ над «Кубанью» (1:0).
«Какие могут быть сейчас комментарии? Главное – результат. Поэтому говорить о каком-то качестве игры сейчас не буду. Отмечу настоящую футбольную атмосферу. Болельщики здесь знают футбол, любят футбол. Много раз сюда приезжал и как игрок, и как тренер. В какой-то момент мелькнула мысль: «Ой, это же ФНЛ»! Потому что, благодаря болельщикам, было полное ощущение, что это матч Премьер-Лиги.
Кто-то говорит, что сегодня «Кубань» не та, какой была раньше. По итогам двух игр в нынешнем первенстве могу сказать, что по качеству игры, по людям команда в нынешнем сезоне одна из лидеров. Но не по очкам, к сожалению. Слишком много растеряли в начале сезона", — сказал Калитвинцев.