«Атлетико» забил 3 гола к 20-й минуте матча впервые с 1957 года

Мадридский «Атлетико» в выездном матче 35-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (5:0) забил 3 гола уже к 18-й минуте — в последний раз подобную скорострельность «матрасники» продемонстрировали 60 лет назад, в игре с клубом «Кондал».
Кевин Гамейро открыл счёт на 2-й минуте, затем Сауль забил на 17-й минуте, а минуту спустя Гамейро оформил дубль. Во втором тайме за «Атлетико» отличились Томас Тейе и Фернандо Торрес.
Футбольный клуб «Кондал» существовал с 1934 по 1970 год и был впоследствии преобразован в «Барселону Б».