Огуде не сыграет против «Ростова»

Футболисты пермского «Амкара» прилетели в Ростов-на-Дону для подготовки к матчу 26-го тура РФПЛ с «Ростовом». Пермякам в этой игре точно не поможет травмированный нападающий Фегор Огуде, который, вероятно, вернётся в общую группу на следующей неделе. Об этом сообщает официальный сайт «Амкара».
«Ростов» с 39 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, а «Амкар» с 34 — 8-е. В случае победы ростовчане вернут себе преимущество в 3 очка над «Тереком», а пермяки опередят «Локомотив». Кроме того, если вратарь «Ростова» Никита Медведев не пропустит в этом матче, то побьёт рекорд чемпионатов России по сухим сериям голкиперов — 939 минут. Это достижение принадлежит Руслану Нигматуллину.