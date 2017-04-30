Гунько: «Спартак-2» очень хотел победить «Тосно», но помешали собственные ошибки

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал игру своей команды в матче с 34-го тура ФНЛ против «Тосно» (1:1).
«Сегодня мы очень хотели победить и начали встречу неплохо: всё находилось под нашим контролем. К сожалению, без ошибок в футболе не бывает. Мы допустили одну при начале атаки и получили гол в свои ворота. Конечно, на ход матча повлияло и удаление. Но ребята молодцы: в меньшинстве и уступая в счёте, вытащили игру. Забили и ещё гол, но его не засчитали.
Было очевидно, что без характера даже 11 человек эту игру не спасли бы. Однако наши футболисты проявили волю и добились своего. Такие встречи для молодых игроков чрезвычайно ценны.
«Тосно» — уже практически команда Премьер-Лиги. Команда по праву занимает второе место в турнире ФНЛ и по праву будет выступать в Премьер-Лиге. А дальше всё будет зависеть от многих факторов, в том числе и от дальнейшего комплектования состава», — приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака».