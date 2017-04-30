Канте: я знаю, что нужно, чтобы выиграть чемпионат Англии

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, в прошлом сезоне ставший чемпионом АПЛ с «Лестер Сити», выразил мнение, что этот опыт может помочь синим в концовке сезона.
«Я знаю, что нужно, чтобы выиграть титул. Я знаю, каково это — справиться с давлением и продолжать работать на победу. Этот опыт помогает мне, но, как всем известно, «Челси» выиграл много титулов, а потому у нас есть игроки, которые поднимали над головой множество трофеев. Так что команда готова к последним матчам.
В «Лестере» и «Челси» я исполняю разные роли. В «Лестере» нам нужно было стараться оставаться компактными, защищаться всем вместе и контратаковать. В «Челси» мы чаще владеем мячом, иногда приходится взламывать оборону команды, которая всем составом находится за линией мяча», — цитирует Канте Sky Sports.