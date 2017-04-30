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«Линфилд» в рекордный 52-й раз выиграл чемпионат Северной Ирландии

30 апреля 2017, воскресенье. 10:41. Футбол

«Линфилд» со счётом 3:1 обыграл «Клифтонвилл» в матче высшей лиги Северной Ирландии и в рекордный 52-й раз в своей истории выиграл чемпионат страны. Ближайший преследователь клуба по числу титулов — «Гленторан», который 23 раза выигрывал чемпионат Северной Ирландии.

«Линфилд» стал чемпионом впервые с 2012 года. Команда, которую возглавляет воспитанник «Манчестер Юнайтед» и лучший бомбардир в истории сборной Северной Ирландии (36 голов) Дэвид Хили, 6 мая будет иметь шанс завоевать ещё один трофей — Кубок страны. Соперником «Линфилда» в финале турнира станет «Колрейн».

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Линфилд
Новости. Футбол
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