«Линфилд» в рекордный 52-й раз выиграл чемпионат Северной Ирландии

«Линфилд» со счётом 3:1 обыграл «Клифтонвилл» в матче высшей лиги Северной Ирландии и в рекордный 52-й раз в своей истории выиграл чемпионат страны. Ближайший преследователь клуба по числу титулов — «Гленторан», который 23 раза выигрывал чемпионат Северной Ирландии.
«Линфилд» стал чемпионом впервые с 2012 года. Команда, которую возглавляет воспитанник «Манчестер Юнайтед» и лучший бомбардир в истории сборной Северной Ирландии (36 голов) Дэвид Хили, 6 мая будет иметь шанс завоевать ещё один трофей — Кубок страны. Соперником «Линфилда» в финале турнира станет «Колрейн».
Видео можно посмотреть в «Твиттере».