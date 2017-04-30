Тихонов: «Енисей» добирался в Воронеж 16 часов и увидел огород вместо поля

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от выездного матча 34-го тура ФНЛ с «Факелом» (3:0).
«Я очень рад, как и наши болельщики, руководство, что с такого тяжелого выезда мы привозим победу. Нам было нелегко, мы давно не играли на натуральном поле… Хотя то, что мы здесь увидели после шестнадцатичасовой дороги — издевательство над полем, потому что это огород. При такой погоде иметь такое поле… Лучше тогда постелить синтетику, если тяжело ухаживать за ним, чтобы хотя бы ваши футболисты не мучились.
По игре — сложный матч, в каких-то моментах «Факел» имел преимущество, были неплохие подходы, но мы не дали им воплотить их в голы. Ну а мы сами забили великолепные голы и заслужили эту победу", — цитирует Тихонова сайт ФНЛ.