Хави выиграл свой первый трофей в Катаре

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, выступающий за «Аль-Садд», выиграл свой первый трофей в Катаре. Команда 37-летнего футболиста выиграла Кубок страны, со счётом 2:1 обыграв «Аль-Джаиш» в финале турнира.
Хави завоевал свой 29-й трофей в карьере (26 — с клубами, 3 — со сборной Испании), информирует интернет-портал Mundo Deportivo. В этом сезоне у «Аль-Садда» также будет шанс выиграть ещё один турнир — Кубок эмира Катара, в котором команда дошла до четвертьфинала.