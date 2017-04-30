В «Кубани» опровергли, что «Сочи» может занять место краснодарского клуба в ФНЛ

В пресс-службе «Кубани» корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян опровергли информацию о том, что место краснодарской команды в ФНЛ может занять ФК «Сочи».
Ранее интернет-издание Sportbox сообщило, что «Сочи» может занять место в ФНЛ не по спортивному принципу, а в случае отказа одной из команд участвовать в этом турнире. Также сообщалось о якобы имеющейся договорённости о переходе ряда игроков жёлто-зелёных в «Сочи» в случае реализации данного плана.
«Сочи» после 24 туров занимает пятое место в первенстве ПФЛ зоны «Юг». «Кубань» после 34 туров располагается на 11-й строчке в таблице ФНЛ.