Ребров: в первом тайме ЦСКА показал то, что ожидал «Спартак»

Голкипер «Спартака» Артём Ребров в перерыве гостевого матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА подвёл итоги первой половины встречи. После первого тайма счёт в матче – 1:1.
«ЦСКА играет дома, им нужна победа, но нам она тоже нужна. В таких матчах начало очень важно. ЦСКА показал то, что мы ожидали. Нам удалось выдержать стартовый натиск, но в конце не удержали. Ничего страшного. Изменится ли игра «Спартака» во втором тайме? Увидим», — сказал Ребров в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».