ЦСКА — «Спартак» — 1:2. Видеообзор матча

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» со счётом 2:1 победил ЦСКА на домашнем стадионе «армейцев».
Красно-белые повели в счёте на 32-й минуте, когда ворота Игоря Акинфеева сумел поразить Луис Адриано. В конце первого тайма красно-синие отыгрались — Алексей Березуцкий переправил мяч в сетку ворот Артёма Реброва. Победный мяч подопечные Массимо Карреры забили в начале второго тайма — на 51-й минуте отличился Денис Глушаков.
Благодаря этой победе лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» за четыре тура до финиша увеличил отрыв от идущего на втором месте ЦСКА до 10 очков.
Видеообзор матча ЦСКА — «Спартак» доступен на официальном сайте РФПЛ.